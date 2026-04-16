La Camera dei Deputati ha approvato un disegno di legge dedicato alla tutela dell’agroalimentare italiano, con l’obiettivo di contrastare le frodi e proteggere i prodotti di qualità. Il testo introduce il reato di agropirateria, con l’intento di rafforzare le norme contro le pratiche fraudolente nel settore. La legge mira a tutelare il patrimonio agroalimentare nazionale, riconoscendolo come bene protetto e valorizzato.

La Camera dei Deputati ha dato il via libera al Ddl tutela agroalimentare, che introduce il reato di agropirateria e che mira alla difesa dei prodotti di qualità. Lo ha fatto nel giorno in cui l’Italia celebra le sue eccellenze, nella giornata dedicata al made in Italy. Il Secolo d’Italia ne ha parlato in una intervista esclusiva con il Presidente della Commissione Agricoltura del Senato, Luca De Carlo. Senatore De Carlo, il parlamento ha approvato in via definitiva il Ddl sulla Tutela Agroalimentare. Perché il Made in Italy ne esce più forte e tutelato? «Finalmente oggi l’Italia, dopo anni, ha una legge di tutela del settore agroalimentare.🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - “Made in Italy: stop alle frodi. Il patrimonio agroalimentare diventa un bene protetto”. Parla De Carlo

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