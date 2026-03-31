Federalimentare presenta il Rapporto 2026 La Trasformazione tecnologica dell' agroalimentare Made in Italy

Federalimentare ha pubblicato il Rapporto 2026 sulla trasformazione tecnologica del settore agroalimentare italiano. Il documento analizza l’evoluzione della startup economy nell’ambito Agri&FoodTech, evidenziando come l’ecosistema si stia sviluppando e adattando alle nuove tecnologie. La relazione fornisce dati e osservazioni sui trend di innovazione, coinvolgendo diverse startup e aziende del settore.

La startup economy nell'Agri&FoodTech è un ecosistema in evoluzione su cui è fondamentale investire. Questo è il dato principale emerso dal Rapporto 2026 “La Trasformazione tecnologica dell'agroalimentare Made in Italy: il contributo delle startup e la sfida dell'intelligenza artificiale” promosso da Federalimentare e presentato alla Camera dei Deputati, in occasione della Giornata Nazionale del Made in Italy, sostenuto da Confagricoltura e realizzato dal Centro di Ricerca Luiss-X.ITE, con la collaborazione degli esperti di Linfa AgriFoodTech Fund. Il Rapporto 2026 ha evidenziato come il settore, pur presentando segnali di rafforzamento rispetto al 2025, necessita ancora di un importante sforzo per consolidare e potenziare la leadership italiana in quest'era di forti cambiamenti. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Federalimentare presenta il Rapporto 2026 “La Trasformazione tecnologica dell'agroalimentare Made in Italy" Articoli correlati Il Foodtech nel 2026: tra mercati globali e l’eccellenza tecnologica del Made in Italy(Adnkronos) – Il settore tecnologico applicato al cibo sta attraversando una fase di rivoluzione ed espansione senza precedenti. Leggi anche: Chiassai a difesa del Made in Italy agroalimentare