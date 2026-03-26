F ederica Pellegrini interpreta con il suo volto a un racconto, il film “L’Eccelenza”, che lega benessere, stile e identità italiana. Dorelan però costruisce intorno all’idea di eccellenza un discorso più profondo e di salute, che parte dallo short movie, passa per la Signature Collection e arriva al cuore made in Italy dell’azienda. Se il film è l’elegante narrazione, i prodotti sono il risultato di una ricerca che porta Dorelan alla vera eccellenza italiana. L’Eccellenza secondo Dorelan. guarda le foto “L’Eccellenza”, il film. Nello short movie L’Eccellenza prevale la semplicità ed eleganza, ed è proprio questo il bello. Non c’è bisogno di effetti speciali, perché il centro del racconto è una sensazione essenziale: il benessere che segue una notte di buon riposo. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Dorelan, l’Eccellenza del riposo Made in Italy

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