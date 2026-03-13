disincanto testo e significato del brano che segna il ritorno di madame

Madame torna con un nuovo brano dopo tre anni di silenzio, segnando il suo ritorno sulla scena musicale italiana. La cantante, nota per il suo stile intenso e controverso, ha pubblicato il suo nuovo singolo intitolato

Madame è tornata. La più controversa e intensa tra le rappresentanti della nuova generazione della musica italiana torna a farsi sentire dopo tre anni di silenzio – che ai suoi fan son parsi lunghi un secolo. Il 17 aprile esce Disincanto, il terzo album dell’artista 24enne, anticipato da un singolo omonimo che riflette su quel punto di rottura col passato necessario per raggiungere una nuova consapevolezza. Disincanto, testo e significato. Disincanto, fuori su tutte le piattaforme nella mezzanotte del 13 marzo, è titletrack del nuovo progetto di Madame. Il brano porta la sua firma, la produzione di BIAS e di Mr. Monkey e la collaborazione di Lorenzo Brosio. 🔗 Leggi su Dilei.it

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Nato durante una notte segnata da un’atmosfera creativa quasi tangibile e da lunghe conversazioni sul tema del disincanto, il brano prende forma da riflessioni profonde. - facebook.com facebook

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