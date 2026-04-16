Lutto nel mondo del calcio | è morto l' ex viola Alexander Manninger

Da firenzetoday.it 16 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel mondo del calcio si registra il decesso di Alexander Manninger, ex portiere di 48 anni. La sua carriera si è sviluppata principalmente in Italia, con numerose apparizioni in Serie A, inclusa una stagione con la Fiorentina. La notizia della sua scomparsa è stata comunicata senza dettagli aggiuntivi. La sua presenza nel calcio italiano è stata significativa, con una carriera che si è conclusa diversi anni fa.

Il mondo del calcio è in lutto. All'età di 48 anni è scomparso Alexander Manninger, ex portiere che ha svolto gran parte della sua carriera in Serie A e che ha vestito, tra le tante, anche la maglia della Fiorentina. L’ex estremo difensore viola ha perso la vita in un drammatico incidente.🔗 Leggi su Firenzetoday.it

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