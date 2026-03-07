Lutto nel mondo del calcio | morto l’ex e storico portiere del Napoli Pasquale Fiore

Nel mondo del calcio italiano si registra una perdita significativa con la scomparsa di Pasquale Fiore, ex portiere e figura storica del Napoli, avvenuta all’età di 72 anni. La notizia si aggiunge alla recente scomparsa dell’ex preparatore dei portieri Rosario Di Vincenzo, lasciando il club e i tifosi senza una delle sue figure più rappresentative.

Il Napoli piange un’altra perdita importante nel giro di pochi giorni. Dopo la recente scomparsa dell’ex preparatore dei portieri Rosario Di Vincenzo, il mondo azzurro deve salutare un’altra figura storica del proprio passato: Pasquale Fiore, scomparso all’età di 72 anni. Fiore era cresciuto calcisticamente proprio nel vivaio del Napoli, costruendo passo dopo passo il suo percorso fino ad arrivare alla prima squadra. Tra i momenti più significativi della sua carriera in maglia azzurra c’è la vittoria del Torneo di Viareggio del 1975, competizione giovanile che il Napoli conquistò proprio con lui a difendere la porta. Pochi mesi dopo arrivò anche il debutto in Serie A, nel gennaio del 1976, stagione che coincise con il successo degli azzurri in Coppa Italia. 🔗 Leggi su Dailynews24.it

Leggi anche: Addio a Pasquale Fiore storico secondo portiere del Napoli

Diego Ruspantini è morto, lutto nel mondo del calcio per l’addio all’ex portiereAncona, 26 gennaio 2026 – È morto all’improvviso Diego Ruspantini, ex portiere classe 1979 e preparatore dei portieri.

Tutti gli aggiornamenti su Pasquale Fiore.

Temi più discussi: Grave lutto in casa Napoli: addio a un'icona azzurra degli anni '70 e '80; Napoli, morto Pasquale Fiore: storico secondo portiere azzurro degli anni '70; Lutto nel calcio - Si è spento all'età di 72 anni Pasquale Fiore storico portiere azzurro degli anni 70; A 72 anni ci lascia un mito del calcio dei bei tempi, fu portiere-icona con i suoi baffi e vinse una Coppa Italia.

Grave lutto in casa Napoli: addio a un'icona azzurra degli anni '70 e '80Si è spento all'età di 72 anni lo storico portiere partenopeo Pasquale Fiore, per anni vice del giaguaro Castellini ... napolitoday.it

Lutto in casa Napoli, il portiere Pasquale di Fiore ci ha lasciatiSi è spento a 77 anni Pasquale Fiore, storico secondo portiere del Napoli negli anni ’70. Vice del Giaguaro Luciano Castellini, aveva collezionato una manciata di partite, 7 in 7 stagioni. Era il port ... ilnapolionline.com

Addio a Pasquale Fiore, il Napoli piange il suo storico portiere di riserva E' morto Pasquale Fiore, è venuto a mancare all'età di 72 anni. Nato a Napoli il 9 dicembre 1953, Fiore ha rappresentato per sette stagioni – dal 1977 al 1984 – una figura importante n - facebook.com facebook

Addio a Pasquale Fiore, il Napoli piange il suo storico portiere di riserva E' morto Pasquale Fiore, è venuto a mancare all'età di 72 anni. Nato a Napoli il 9 dicembre 1953, Fiore ha rappresentato per sette stagioni – dal 1977 al 1984 – una figura importante n x.com