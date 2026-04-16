Choc nel mondo del calcio | Alexander Manninger muore in un incidente stradale

Una tragedia ha colpito il mondo del calcio con la notizia della morte di Alexander Manninger, ex portiere austriaco, avvenuta a 48 anni in seguito a un incidente stradale. Manninger aveva vestito la maglia di diverse squadre, tra cui la Juventus, e aveva partecipato alle partite della nazionale austriaca. La notizia ha suscitato grande commozione tra gli appassionati e gli addetti ai lavori.

Una tragedia scuote il mondo del calcio: a causa di un incidente stradale è morto a 48 anni Alexander Manninger, ex portiere della Juventus e della Nazionale austriaca tra le varie squadre in cui ha militato. La dinamica dell’incidente. L’auto a bordo della quale viaggiava Manninger è stata investita da un treno: Il fatale incidente è avvenuto intorno alle 8:20 del 16 aprile in corrispondenza di un passaggio a livello non custodito non lontano da Salisburgo. L'auto, un minivan Volkswagen guidato dall'ex portiere della nazionale austriaca, è rimasta gravemente danneggiata. I circa 25 passeggeri del treno locale e il macchinista sono rimasti illesi come riportato dai quotidiani locali.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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