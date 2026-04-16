Lutto nel calcio | è morto l’ex portiere rossoblù Alex Manninger

Un ex portiere di calcio, noto per aver giocato in diverse squadre italiane e straniere, è deceduto all’età di 48 anni. La sua carriera ha incluso periodi in squadre come Torino, Juventus, Fiorentina, Siena, Liverpool, Arsenal e Bologna. La notizia della sua morte ha suscitato cordoglio nel mondo dello sport. Non sono stati diffusi dettagli sulle cause del decesso.

Se ne va a soli 48 anni Alex Manninger, ex estremo difensore di buon livello che in carriera ha vestito le maglie di Torino, Juventus, Fiorentina, Siena, Liverpool, Arsenal e Bologna. Travolto stamattina da un treno mentre passava in macchina sopra a un passaggio a livello nei dintorni di.🔗 Leggi su Bolognatoday.it

Notizie correlate

Calcio in lutto, è morto l’ex portiere della Juve Alex ManningerIl 48enne austriaco è stato vittima di un incidente stradale È morto l’ex portiere della Juventus Alex Manninger.

Lutto nel mondo del calcio: morto l’ex portiere di Juventus e Fiorentina Alexander ManningerTragedia per il mondo del calcio: nella giornata di oggi è morto Alexander Manninger.

Aggiornamenti e dibattiti

Temi più discussi: Roma, in estate sarà rivoluzione sul mercato: la lista dei partenti e dei confermati; Secondo step per Acqua viva progetto Made in San Marino; Emery fa coraggio (ma non troppo) al calcio italiano: Ma quale crisi, Gasperini e Inzaghi mi hanno ispirato. Malen via? Avevo di meglio; La carica di Leao e altre 2 storie sul Milan che potresti esserti perso.

Calcio in lutto, è morto l'ex portiere della Juventus Alex Manninger: è stato travolto da un trenoIl mondo del calcio è sotto shock per l’improvvisa notizia della morte, a soli 48 anni, di Alex Manninger, ex portiere che, nel corso della sua lunga carriera, ha militato anche nella Juventus. Calcio ... notizie.it

Lutto nel mondo del calcio: Alex Manninger si è spento a 48 anniL'ex portiere Alex Manninger, tra i protagonisti della Serie A con Juventus e Fiorentina, è stato travolto da un treno in Austria ... siamolaroma.it

Lutto nel mondo del calcio: l’ex portiere Alex Manninger è deceduto a 48 anni in un incidente stradale a Nußdorf, nei pressi di Salisburgo. Secondo le prime ricostruzioni, l’austriaco avrebbe superato con la propria vettura un passaggio a livello senza barrier facebook

La Fiorentina piange la scomparsa improvvisa di Alex Manninger, portiere viola nella stagione 2001-2002, con una lunga carriera in italia e come estremo difensore della Nazionale austriaca. Tutta la società si stringe ai suoi familiari in questo momento di prof x.com