Lutto nel calcio | è morto l’ex portiere rossoblù Alex Manninger

Da bolognatoday.it 16 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un ex portiere di calcio, noto per aver giocato in diverse squadre italiane e straniere, è deceduto all’età di 48 anni. La sua carriera ha incluso periodi in squadre come Torino, Juventus, Fiorentina, Siena, Liverpool, Arsenal e Bologna. La notizia della sua morte ha suscitato cordoglio nel mondo dello sport. Non sono stati diffusi dettagli sulle cause del decesso.

Se ne va a soli 48 anni Alex Manninger, ex estremo difensore di buon livello che in carriera ha vestito le maglie di Torino, Juventus, Fiorentina, Siena, Liverpool, Arsenal e Bologna. Travolto stamattina da un treno mentre passava in macchina sopra a un passaggio a livello nei dintorni di.🔗 Leggi su Bolognatoday.it

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