Un grave lutto ha colpito l'ex calciatore e allenatore, il quale ha annunciato la scomparsa della moglie, Susanna Bartali. La notizia è stata condivisa attraverso un messaggio indirizzato ai figli. Susanna Bartali era molto legata alla vita di Giordano, e la sua perdita rappresenta un momento difficile per la famiglia. La notizia ha suscitato cordoglio tra amici e conoscenti.

Terribile lutto per Bruno Giordano, ex attaccante della Lazio e allenatore. È venuta a mancare l'amata moglie Susanna Bartali, figura fondamentale nella vita dello sportivo. Giordano ha dato il triste annuncio sui social insieme ai figli. Per questioni di privacy non si conoscono le cause che hanno portato alla tragedia familiare. Sappiamo solo che Susanna Bartali è morta nella giornata di ieri, martedì 14 aprile. Ecco il messaggio che l'amata bandiera della Lazio ha pubblicato su Instagram insieme ai figli Marco e Rocco: "Con profondo dolore annunciamo la scomparsa di Susanna, moglie e madre eccezionale, per sempre nei nostri cuori. Ringraziamo tutti per la vostra vicinanza.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Grave lutto per Bruno Giordano, morta la moglie Susanna. Il messaggio coi figli

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Un dolore profondo ha colpito la famiglia di Bruno Giordano, ex attaccante di Napoli e Lazio. Nelle ultime ore è venuta a mancare la moglie Susanna, figura centrale nella vita dell’ex bomber e madre dei suoi figli. A dare la notizia è stato lo stesso Giordano attr - facebook.com facebook

Il presidente Aurelio De Laurentiis e tutta la SSC Napoli partecipano al dolore e abbracciano commossi Bruno Giordano e la sua famiglia per la scomparsa della cara moglie Susanna. x.com