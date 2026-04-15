Lupo in concerto il 24 aprile a Roma per presentare Cerotti

Il 24 aprile, presso l’Alcazar di Roma, si terrà il concerto di LUPO, durante il quale verrà eseguito dal vivo il suo primo album intitolato “Cerotti”. L’evento segna la prima esibizione del progetto musicale in questa sede, offrendo al pubblico l’opportunità di ascoltare in anteprima le tracce dell’album. La data è stata annunciata ufficialmente e l’ingresso è previsto per quella serata.

LUPO Venerdì 24 aprile all’Alcazar di Roma presenta per la prima volta dal vivo l’album d’esordio CEROTTI Biglietti disponibili qui Locandina LUPO (c) Marco Gennari Venerdì 24 aprile all’Alcazar di Roma, LUPO presenta per la prima volta dal vivo il suo album d’esordio CEROTTI, pubblicato il 20 febbraio per SINS Records. Apertura porte ore 21.00, inizio concerto ore 22.00. Biglietti disponibili qui: https:xceed.meenromaeventlupo-cerotti-alcazar-live-trastevere226242channelsuperaurora-festival Per info: https:www.alcazarlive.it Un’occasione speciale per ascoltare dal vivo un artista che sa distinguersi per l’autenticità e la sincerità delle sue parole, raccontando in musica i disagi delle nuove generazioni con frasi ironiche e dirette e un sound fresco e dinamico, fatto di ritornelli contagiosi da cantare a squarciagola.🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Lupo in concerto il 24 aprile a Roma per presentare “Cerotti” Notizie correlate Leggi anche: LUPO in concerto all’Alcazar: esordio live con Cerotti Leggi anche: Lupo e la cura delle ferite generazionali: esce l’album Cerotti Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: LUPO in concerto all’Alcazar: esordio live con Cerotti; Il Festival Fanny Mendelssohn a Villa del lupo con il duo Maggiolini - Mottini; Mettersi i CEROTTI come fa LUPO; Al Lupo di Lido di Savio un viaggio nel rock underground giapponese con Men in Black. Lupo in concerto il 24 aprile a Roma per presentare CerottiLUPO Venerdì 24 aprile all’Alcazar di Roma presenta per la prima volta dal vivo l’album d’esordio CEROTTI Biglietti disponibili qui Locandina LUPO (c) ... romadailynews.it Benedetto Lupo inaugura il Festival PianoSalernoForteRitorna PianoSalernoForte, il festival pianistico che, dopo alcuni anni di pausa, riprende il suo percorso con rinnovata energia, confermandosi come uno degli ... napolivillage.com C'è il serio sospetto che il lupo sia stato avvelenato con dei bocconi facebook «La vigna del lupo»: questa è la storia di una rinascita x.com