Venerdì 24 aprile 2026, si terrà al locale Alcazar Live a Roma, nel quartiere di Trastevere, il concerto di debutto dal vivo della band LUPO. La serata vedrà la presentazione del loro primo album, intitolato CEROTTI. L’evento rappresenta la prima esibizione ufficiale della band in questa formazione e luogo. La data segna l’esordio delle performance dal vivo di LUPO con il nuovo repertorio.

Arriva a Roma Gobee.bike, il nuovo servizio di bike sharing a flusso libero Il fermento culturale e musicale romano si prepara ad accogliere una serata all’insegna delle nuove sonorità e dell’espressione giovanile più autentica. Venerdì 24 aprile, il palco dell’Alcazar Live, storico e suggestivo locale incastonato nel rione Trastevere, diventerà la cassa di risonanza per le emozioni di LUPO, che presenterà per la prima volta dal vivo il suo attesissimo album d’esordio. Un appuntamento che promette di trasformarsi in un rito collettivo, dove la musica diviene lo strumento privilegiato per esorcizzare il disagio quotidiano e trasformarlo in energia condivisa, cantando a squarciagola ritornelli che sanno già di inni generazionali. 🔗 Leggi su Ezrome.it

© Ezrome.it - LUPO in concerto all’Alcazar: esordio live con Cerotti

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