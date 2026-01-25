Promozioni e carriere senza selezioni in Sgm | sindacati sul piede di guerra a ore la Commissione controllo

Le recenti modalità di promozioni e avanzamenti di carriera in Sgm hanno sollevato preoccupazioni tra i sindacati Cgil, Cisl, Cobas, Uil, Cisal e Ugl. A breve, la Commissione controllo discuterà le procedure adottate, mentre le organizzazioni sindacali manifestano il loro dissenso. La questione riguarda la trasparenza e la correttezza delle pratiche di selezione interne, generando tensioni e attese per un confronto ufficiale.

LECCE – Avanzamenti di carriera e promozioni in Sgm: Cgil, Cisl, Cobas, Uil, Cisal e Ugl sul piede di guerra. Una nuova richiesta di confronto è stata inviata dai sindacati ai vertici della società pubblica dei trasporti urbani leccesi, per fare il punto circa l’organigramma aziendale, le.🔗 Leggi su Lecceprima.it Leggi anche: Logistica ex Mondadori, sindacati sul piede di guerra per il trasferimento nel Mantovano Dsquared2, 29 dipendenti a rischio licenziamento a Milano: sindacati sul piede di guerraA Milano, 29 dipendenti di Dsquared2 su circa 115 sono a rischio licenziamento, generando tensioni tra i sindacati e l’azienda. Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video. Argomenti discussi: Il fact-checking di Barbero contro la riforma della giustizia; Carriere: Elisa Belmonte, Chiara Fedeli, Giovanni Fabbri, Laura Nardi e altri. Gli aggiornamenti da LinkedIn; ALIXPARTNERS ITALIA: 5 NUOVE PROMOZIONI PER VALORIZZARE I TALENTI E LA LEADERSHIP AZIENDALE; Per dire no al referendum sulla Giustizia basta solo il sorteggio - Intervista a Raffaele Piccirillo. Promozioni e carriere senza selezioni in Sgm: sindacati sul piede di guerra, a ore la Commissione controlloÈ convocato per la mattinata di lunedì, a Palazzo Carafa, l’incontro alla presenza dei vertici della società dei trasporti e dei rappresentanti sindacali di Cgil, Cisl, Cobas, Uil, Cisal e Ugl. Questi ... lecceprima.it Visto che rilanciate con fierezza il video di Barbero, io rilancio il mio post con tutte le sue inesattezze, per non dire altro LE TANTE INESATTEZZE DI BARBERO 1) Non è vero che “il referendum non è sulla separazione delle carriere fra pubblici ministeri e - facebook.com facebook Ambienta annuncia 21 promozioni Il piano di avanzamenti di carriera riflette l'evoluzione del gruppo aifi.it/it/private-cap… #PrivateEquity #AssetManagement #Leadership #OrganizzazioneAziendale #CrescitaStrategica x.com

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.