Promozioni e carriere senza selezioni in Sgm | sindacati sul piede di guerra a ore la Commissione controllo

Le recenti modalità di promozioni e avanzamenti di carriera in Sgm hanno sollevato preoccupazioni tra i sindacati Cgil, Cisl, Cobas, Uil, Cisal e Ugl. A breve, la Commissione controllo discuterà le procedure adottate, mentre le organizzazioni sindacali manifestano il loro dissenso. La questione riguarda la trasparenza e la correttezza delle pratiche di selezione interne, generando tensioni e attese per un confronto ufficiale.

LECCE – Avanzamenti di carriera e promozioni in Sgm: Cgil, Cisl, Cobas, Uil, Cisal e Ugl sul piede di guerra. Una nuova richiesta di confronto è stata inviata dai sindacati ai vertici della società pubblica dei trasporti urbani leccesi, per fare il punto circa l’organigramma aziendale, le.🔗 Leggi su Lecceprima.itImmagine generica

promozioni e carriere senzaPromozioni e carriere senza selezioni in Sgm: sindacati sul piede di guerra, a ore la Commissione controlloÈ convocato per la mattinata di lunedì, a Palazzo Carafa, l’incontro alla presenza dei vertici della società dei trasporti e dei rappresentanti sindacali di Cgil, Cisl, Cobas, Uil, Cisal e Ugl. Questi ... lecceprima.it

