Rai Toscana sindacati sul piede di guerra | Vogliono trasferirci a Peretola sbagliato rinunciare alla sede storica

La Rai sta pensando di spostare la sede di Rai Toscana a Peretola. I sindacati protestano, considerano sbagliato lasciare la sede storica di Firenze. La decisione ha suscitato molte preoccupazioni tra chi lavora lì da anni. Ora chiedono di rivedere il piano e di mantenere i propri uffici nel cuore della città.

Firenze, 4 febbraio 2026 – La decisione della Rai di valutare la vendita della sede della Toscana (con trasferimento e tecnici a Peretola) preoccupa le organizzazioni sindacali. Il Cdr (Comitato ) della Rai toscana, dopo il recente incontro tra i vertici aziendali e le sigle sindacali sul piano immobiliare Rai, «ha appreso da una nota dell'Usigrai che l'azienda sta selezionando gli advisor per valutare la procedura di vendita della sede di Firenze insieme a quelle di Genova, Venezia e Milano» ed esprime «forti perplessità sulla decisione» che prevederebbe anche un trasferimento , studi radio-tv e uffici.

