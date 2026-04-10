Savona celebra il Made in Italy | tra tesori d’arte e officine locali

Il 15 aprile, Savona ospiterà un evento dedicato alla promozione del sistema produttivo italiano, con particolare attenzione alle eccellenze locali e ai tesori d’arte presenti nella città. L’iniziativa si inserisce in un calendario di manifestazioni volte a mettere in risalto il patrimonio culturale e le attività artigianali del territorio, coinvolgendo diverse realtà del settore. La giornata prevede esposizioni, incontri e presentazioni aperte al pubblico, con l’obiettivo di valorizzare il Made in Italy.

Il 15 aprile prossimo, Savona diventerà il fulcro nazionale della valorizzazione del sistema produttivo italiano con una giornata interamente dedicata al Made in Italy. L'iniziativa, che vede la collaborazione tra Confartigianato Savona, la Camera di Commercio Riviere di Liguria e l'amministrazione comunale, si inserisce nel programma ufficiale del Ministero delle Imprese e del Made in Italy per rispondere alla call nazionale sulla promozione delle eccellenze locali. Il programma previsto per me . 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Savona celebra il Made in Italy: tra tesori d’arte e officine locali 55 anni di Officine SMAC: rivoluzione ceramica Made in ItalyNel cuore del distretto ceramico italiano, a Fiorano Modenese, un'azienda celebra un traguardo importante: 55 anni di attività all'insegna... Biella, Made in Italy 2026: tra alta moda, arte e acquaBiella ospiterà dall’11 al 19 aprile 2026 le celebrazioni per la Giornata Nazionale del Made in Italy, un evento focalizzato su cultura,...