Durante un concerto gratuito, un tassista ha registrato un video che ha subito fatto il giro del web, mostrando un momento inaspettato con un artista molto noto. L'episodio si è verificato mentre l'artista saliva a bordo di un taxi, un gesto che ha attirato l'attenzione di molti utenti online. La clip, condivisa in rete, ha rapidamente raggiunto un vasto pubblico, diventando virale in poche ore.

Essere famosi significa rinunciare all’anonimato. Ovunque tu vada, qualcuno ti riconoscerà. Per strada, al ristorante, persino in taxi. Ma quando l’autista che ti porta a destinazione è una persona speciale come Richy, un tassista messicano con l’hobby di filmare i suoi viaggi più interessanti, allora quella benedetta fama può trasformarsi in qualcosa di memorabile. Luis Fonsi, il cantante portoricano che con Despacito ha conquistato oltre 8 miliardi di visualizzazioni su YouTube, ha vissuto di recente un’esperienza che definire curiosa è riduttivo. Tutto inizia come una corsa qualsiasi. Richy arriva al punto di raccolta e annuncia al microfono: “ Salve, corsa per Luis “.🔗 Leggi su Screenworld.it

© Screenworld.it - Luis Fonsi sale in taxi e succede l’impensabile: il video del concerto gratuito al tassista è già virale

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