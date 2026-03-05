Milano tram deragliato il tassista del video virale | Mi sono salvato per pochissimo

Un tram è deragliato a Milano e un tassista presente nel video virale ha raccontato di essersi salvato per pochissimo. L’incidente è avvenuto all’incrocio con via Lazzaretto, dove il tassista ha spiegato che, per fortuna, il semaforo era rosso in quel momento. Se fosse stato verde, potrebbe essere stato coinvolto in modo diverso. La scena è stata ripresa e condivisa online.

"Ho alzato la testa e ho visto il tram finire contro il palazzo. Poi un polverone e il fumo. Poteva essere qualsiasi cosa: un incidente, un attentato, il terremoto. Quando sono sceso dalla macchina ho sentito urla e pianti. Tremavo, non avevo il coraggio di avvicinarmi ai feriti. E ho chiamato i soccorsi". Sono le parole del tassista milanese di 32 anni che venerdì scorso era in viale Vittorio Veneto, a pochi metri dal punto in cui il tram della linea 9 è deragliato, causando due morti e 54 feriti., La dash cam della sua auto ha ripreso lo schianto in diretta e il video è subito diventato virale. Al Giorno spiega di aver consegnato il filmato "alla polizia locale, dato che è materiale prezioso per le indagini. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

