Oggi, 6 febbraio, diversi artisti tornano con nuovi singoli. Tra loro, Rob, vincitrice di X Factor, torna sulla scena insieme a Tellynonpiangere. Non manca Luis Fonsi, che continua a dominare le classifiche con il suo nuovo brano. Anche Kamrad e Meek pubblicano le loro canzoni, puntando a conquistare il pubblico.

Tra i nuovi singoli in uscita nella giornata odierna, 6 febbraio troviamo il ritorno di alcuni dei protagonisti dell’ultima edizione di X Factor come la vincitrice Rob e Tellynonpiangere, insieme ad una delle star latine che ha conquistato le classifiche, Luis Fonsi. E poi una nuova popstar che irrompe nell’ AirPlay e sulle piattaforme streaming, Meek portavoce di un inno dalle good vybes che si appresta a scalare le classifiche. Dopo il grande successo di Be Mine, Kamrad riparte da un nuovo capitolo musicale, così come Francamente e Federica Carta. Nel release day trovano spazio anche il rap di Beba e gli echi eighties di Prima Stanza A Destra, che ha già ottenuto numeri importanti su TikTok Cambiare di Luis Fonsi e Feid tra i nuovi singoli del 6 febbraio. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Ci sono Luis Fonsi, Kamrad, Rob, Meek tra i nuovi singoli del 6 febbraio

Approfondimenti su X Factor 2023

Il 9 gennaio porta nuove uscite nella musica italiana, con singoli di artisti come Blue, Tiziano Ferro e Ultimo.

Il 16 gennaio 2026 si presenta con una selezione di nuovi singoli di diversi artisti, tra cui Irama, Franco 126 e Yungblud.

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Ultime notizie su X Factor 2023

Argomenti discussi: Da Berlino di Ernia a Noemi e Bresh: il pop non sta diventando immortale nelle classifiche, ma nelle curve; È giunta mezzanotte, le canzoni in uscita venerdì 6 febbraio 2026: da Federica Carta a Chiara Galiazzo; La playlist e la nuova musica della settimana – 3 febbraio 2026; Novità, i nuovi singoli in uscita venerdì 6 febbraio 2026.

Ci sono Luis Fonsi, Kamrad, Rob, Meek tra i nuovi singoli del 6 febbraioTra i nuovi singoli in uscita nella giornata odierna, 6 febbraio troviamo il ritorno ... msn.com

GLD Events - Gruppo Latino Dance Events. Luis Fonsi · CAMBIARÉ. Luis Fonsi y Feid - Cambiaré Metti likes alla nostra pagina e Iscriviti anche ai nostri canali: Facebook https://www.facebook.com/GruppoLatinoDanceEvents Instagram https://instagra facebook