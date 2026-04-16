Luigi Lovaglio torna alla guida di Mps

L'istituto di credito ha annunciato il ritorno alla guida di un ex direttore generale con una carriera che include esperienze in Polonia e nel Credito Valtellinese. Questa decisione segue le recenti vicende della banca, che ha visto diversi cambiamenti ai vertici negli ultimi tempi. L’operazione punta a rafforzare la stabilità dell’istituto e a riprendere il suo percorso di crescita.

Torna alla guida dell'istituto senese l'ex direttore generale. Un banchiere di grande esperienza, con alle spalle una lunga carriera che spazia dai trascorsi in Polonia fino al periodo al Credito Valtellinese Alla vittoria della lista diPlt Holding, il nome diLuigi Lovaglioè stato esultato animatamente, accompagnato da un fragoroso applauso, dall’assemblea di Mps riunita a Siena. Con grande sorpresa, il banchiere di lungo corso, noto per le sue capacità di risanatore,è tornato al centro della scena. Solo pochi mesi fa, a marzo, gli erano staterevocate le deleghee successivamenteera stato licenziato dal ruolo di direttore generale, nonostante avesse portato a termine con successo un’operazione considerata da molti quasi impossibile: l’acquisizione di Mediobanca.🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Luigi Lovaglio torna alla guida di Mps Mps, la svolta: Lovaglio torna al comando Notizie correlate Mps, Lovaglio torna alla guida. Colpo di scena per il nuovo CdaSiena, 15 aprile 2026 – Luigi Lovaglio torna alla guida del Monte dei Paschi di Siena con i voti determinanti di Delfin, primo azionista con una... Mps, Luigi Lovaglio fuori dalla lista: attesa per il Cda(Adnkronos) – Luigi Lovaglio non comparirebbe nell’elenco dei nomi indicati dal comitato nomine al consiglio di amministrazione in vista del rinnovo... Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: MPS, Luigi Lovaglio torna alla guida della banca senese come amministratore delegato; Ribaltone in Mps, Luigi Lovaglio torna al comando della banca senese; Mps, Luigi Lovaglio rieletto con il voto dei Del Vecchio e di Banco Bpm; Mps: l’assemblea vota la lista di Lovaglio. Decisivo Banco Bpm. Luigi Lovaglio, chi è il banchiere che torna alla guida di MpsAlla vittoria della lista di Plt Holding, l'assemblea di Mps riunita a Siena ha scandito in coro il suo nome, seguito da un sonoro applauso. A sorpresa Luigi Lovaglio, banchiere di lungo corso con la ... tg24.sky.it MPS, Luigi Lovaglio torna alla guida della banca senese come amministratore delegatoSalta l'operazione di conquista di Generali da parte di Caltagirone, la Borsa premia il titolo che sale a Piazza Affari ... rainews.it Luigi Lovaglio si riprende Monte dei Paschi di Siena in un esito clamoroso del voto in assemblea dei soci: il fondo Delfin, alleato di Francesco Gaetano Caltagirone nella scalata condotta da Mps a Mediobanca nel 2025, volta le spalle al costruttore romano e p - facebook.com facebook Borse europee, partenza cauta sopra la parità: a Piazza Affari corrono Mediobanca (+3,2%), Mps (+2,3%) dopo l'assemblea dei soci della banca senese ha riportato Luigi Lovaglio alla guida dell'istituto. +0,2% +0,1% +0,1% +0,1% A #Milano sale x.com