Mps Lovaglio torna alla guida Colpo di scena per il nuovo Cda

Il consiglio di amministrazione di Monte dei Paschi di Siena ha deciso di rinnovare la nomina di Luigi Lovaglio alla guida della banca, con i voti decisivi di Delfin, azionista di maggioranza con il 17,5%, e di Bpm. La decisione segna un cambiamento nella gestione della banca, che aveva già attraversato diverse fasi di rinnovamento nel recente passato. La nomina di Lovaglio apre una nuova fase per l’istituto senese.

Siena, 15 aprile 2026 – Luigi Lovaglio torna alla guida del Monte dei Paschi di Siena con i voti determinanti di Delfin, primo azionista con una quota del 17,5%, e di Bpm. Un colpo di scena rispetto ai pronostici della vigilia dell’assemblea in programma ieri a Siena, che davano per favorita la lista del cda, che partiva dal 13,5% dell’imprenditore Francesco Gaetano Caltagirone. Invece, alla fine di un’assemblea durata oltre 6 ore e segnata da momenti di suspense, con una pausa di oltre mezz’ora per il controllo finale dei voti, prevale la lista del socio Plt Holding di Pierluigi Tortora, che si impone con il 49,95% dei voti. Si ferma al 38,79% la lista del cda, mentre la lista di minoranza, presentata da Assogestioni, raccoglie il 6,94%.🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Mps, Lovaglio torna alla guida. Colpo di scena per il nuovo Cda Notizie correlate Il colpo del cda di Mps a Lovaglio: via le delegheDopo che l'ad ha scelto di candidarsi con una lista di minoranza contro Fabrizio Palermo, il consiglio di amministrazione lo ha sospeso da tutti gli... Mps, cosa non torna nella lista-fantasma di Lovaglio che sfida il cdaUna lista concorrente annunciata di sabato, senza che nessuno sapesse come fosse stata formata. Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Mps, cosa è successo in assemblea. Il racconto minuto per minuto fino alla vittoria di Lovaglio; Il controllo del Monte dei Paschi di Siena alla prova del voto con la nuova legge che avrebbe dovuto aiutare Caltagirone; Mps, Palermo avanti su Lovaglio nella corsa al vertice; Mps, Tortora contesta il licenziamento di Lovaglio: Decisione abnorme. Mps, Lovaglio torna alla guida. Colpo di scena per il nuovo CdaAll’assemblea determinanti i voti di Delfin e Bpm, l’ex ad di nuovo in sella: Nessuna rivincita, ora il mio piano ... quotidiano.net Lovaglio torna al vertice di Mps: ribaltone in assembleaLuigi Lovaglio è di nuovo in sella, al vertice di Mps, tra i cori dei presenti all'assemblea dei soci, artefice di un colpo di scena che fino a qualche ora fa sembrava (eufemismo) complicato da immagi ... tg.la7.it C’è un colpo di scena nella storia di MPS e del suo ex manager: Luigi Lovaglio potrebbe tornare a fare l’amministratore delegato della banca, dopo essere stato licenziato appena la scorsa settimana - facebook.com facebook Ogni colpo di pagaia racconta tutto… Gabriele Casadei non conosce la parola “rallentare”. Avanti così, Gabri!!! #ItaliaTeam @federcanoa x.com