Mps Luigi Lovaglio fuori dalla lista | attesa per il Cda
Luigi Lovaglio non figura nell’elenco dei candidati proposti dal comitato nomine per il prossimo rinnovo del consiglio di amministrazione di Mps. La lista dei nomi da sottoporre all’assemblea deve ancora essere ufficializzata, mentre l’attesa riguarda la composizione definitiva del board. La riunione del consiglio è prevista a breve.
