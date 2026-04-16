Luigi Berlusconi e Federica Fumagalli sono in attesa del loro terzo figlio. La coppia, sposata dal 2020, ha già due figli. Luigi Berlusconi è il figlio minore di un noto imprenditore e di una ex moglie. Federica Fumagalli è un’imprenditrice e si trova in attesa di un altro bambino. La notizia è stata confermata da fonti vicine alla coppia.

Luigi Berlusconi, l'ultimo dei figli nati dal matrimonio tra Silvio Berlusconi e Veronica Lario, si appresta a diventare padre per la terza volta. La notizia, diffusa dal settimanale Chi, rivela che lui e la moglie Federica Fumagalli sono in attesa di un altro bebè, dopo aver mantenuto il segreto per diversi mesi condividendolo solo con la cerchia ristretta di amici e familiari. La coppia è stata recentemente avvistata e fotografata durante un momento di relax al Parco Sempione di Milano, confermando così le indiscrezioni sulla dolce attesa che vedrà la nascita del piccolo durante l'estate. Il legame tra Luigi e Federica affonda le radici negli anni universitari: i due si sono conosciuti nel 2011 durante una cena tra studenti della Bocconi.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Luigi Berlusconi e Federica Fumagalli in dolce attesa, è in arrivo il terzo figlio

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