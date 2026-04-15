Luigi Berlusconi e sua moglie Federica Fumagalli sono in attesa del loro terzo figlio. La notizia è stata diffusa in modo discreto, senza dettagli aggiuntivi sulla gravidanza o sui tempi. La coppia mantiene un basso profilo sulla vita privata, anche se si conosce la loro intenzione di ampliare la famiglia. La notizia arriva in un momento di riservatezza generale per la coppia, che continua a gestire anche impegni legati al mondo del business.

La famiglia si allarga ancora in casa Berlusconi: Luigi Berlusconi e la moglie Federica Fumagalli sono in attesa del loro terzo figlio. La notizia, trapelata nelle ultime ore, conferma una nuova dolce attesa vissuta, come da tradizione della coppia, nel massimo della discrezione. Il più giovane figlio di Silvio Berlusconi e Veronica Lario continua così a costruire la propria famiglia lontano dai riflettori, mantenendo uno stile di vita riservato e centrato sugli affetti. Luigi Berlusconi e Federica Fumagalli sono legati dal 2011. Il loro incontro risale ai tempi universitari alla Bocconi, durante una cena tra studenti. Da allora, il rapporto si è consolidato fino al matrimonio celebrato nel 2020 con una cerimonia intima presso la Basilica di Sant’Ambrogio a Milano.🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Luigi Berlusconi e Federica Fumagalli aspettano il terzo figlio: famiglia in crescita tra riservatezza e business

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