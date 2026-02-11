Terza commissione consiliare A guidarla sarà Edoardo Cerri

Questa settimana si insedia ufficialmente il nuovo presidente della terza commissione consiliare, Edoardo Cerri. La commissione si occupa di pubblica istruzione, cultura, sport, turismo e commercio, e si prepara a lavorare su regolamenti e strategie di sviluppo, escludendo gli aspetti economici. Cerri prende il comando in un momento di cambiamenti e sfide per questi settori, puntando a portare avanti le sue proposte in consiglio.

Si insedia in questa settimana il nuovo presidente della terza commissione consiliare che si occupa di pubblica istruzione, cultura, sport, turismo, commercio, e relativi regolamenti anche se collegati al bilancio ad eccezione degli aspetti economico finanziari; strategie e politiche di sviluppo delle società partecipate per gli ambiti di rispettiva competenza. A guidarla sarà il consigliere comunale Edoardo Cerri, della lista civica Pisa al centro. Avvocato, Cerri è stato finora commissario della quarta commissione, e prende il posto di Amanuel Sikera che ha lasciato il consiglio comunale dopo essere stato promosso assessore. 🔗 Leggi su Lanazione.it

