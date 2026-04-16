In un momento in cui droni e tecnologia militare assumono un ruolo sempre più centrale nei conflitti, si parla di un accordo tra le due nazioni riguardante forniture di droni e cooperazione industriale. La discussione si svolge in un contesto internazionale che coinvolge anche incontri tra i rispettivi leader, evidenziando un interesse condiviso per lo sviluppo e la condivisione di tecnologie avanzate.

Droni, tecnologia e cooperazione industriale: è su questo terreno che si gioca una parte sempre più decisiva della guerra e degli equilibri internazionali. Durante la sua visita a Roma, il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha messo sul tavolo una proposta concreta, il cosiddetto "Drone Deal", discutendone con la premier Giorgia Meloni e con i vertici della difesa italiana. L'idea è chiara: mettere a disposizione degli alleati il know-how maturato dall'Ucraina in quattro anni di guerra, in cambio di sistemi avanzati che Kiev non è in grado di produrre autonomamente, a partire dai missili MIM-104 Patriot. Il punto, spesso ignorato nel dibattito politico, è che l'Ucraina si è trasformata in una vera potenza nel settore dei droni.🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - L'Ucraina vuole insegnare all'Italia come si fa: Meloni-Zelensky, c'è il “drone deal”

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