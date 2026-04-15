Ucraina incontro Meloni-Zelensky | Italia interessata a produzione congiunta droni

Oggi a Palazzo Chigi si è svolto un incontro tra la premier italiana e il presidente ucraino. Durante la riunione, è stato discusso il tema della produzione congiunta di droni. La discussione si è concentrata su questioni di cooperazione tra i due paesi, senza ulteriori dettagli sui contenuti o sulle decisioni prese. Nessuna comunicazione ufficiale è stata rilasciata riguardo ai risultati dell'incontro.

(Adnkronos) – La premier Giorgia Meloni ha incontrato oggi a Palazzo Chigi il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. Al termine del faccia a faccia, le parole della presidente del Consiglio su una possibile "produzione congiunta di droni" tra Roma e Kiev. "Continuiamo il sostegno a 360 gradi nei confronti dell’Ucraina. Ci siamo oggi confrontati molto anche su. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”.🔗 Leggi su Webmagazine24.it Ucraina, Meloni: Sempre al fianco di Kiev, Occidente diviso regalo a Mosca Notizie correlate Leggi anche: Meloni riceve Zelensky: "Insieme a Kiev per la produzione di droni" Meloni riceve Zelensky: “L’Occidente diviso è un regalo alla Russia”. Intesa Roma-Kiev per la produzione di droniAvanti con le sanzioni a Mosca e il finanziamento a Kiev, nella prospettiva di una futura collaborazione tra Italia e Ucraina nel settore della... Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Zelensky in visita oggi a Roma, il programma del presidente dell’Ucraina; Zelensky sbarca a Roma per incontrare Giorgia Meloni. L'elenco delle strade chiuse; Scatta la tregua di Pasqua in Ucraina, Zelensky mercoledì da Meloni; Ucraina: Meloni ricevera' Zelensky mercoledi' 15 aprile a Palazzo Chigi. Ucraina, Zelensky a Roma da Meloni: possiamo lavorare insieme a produzione antiaerea. LIVELeggi su Sky TG24 l'articolo Guerra Ucraina Russia, visita di Zelensky oggi a Roma: incontra Meloni e Mattarella. LIVE ... tg24.sky.it Meloni riceve Zelensky a Palazzo Chigi: Sempre al fianco di Kiev, in gioco sicurezza UeLeggi su Sky TG24 l'articolo Meloni riceve Zelensky a Palazzo Chigi: 'Sempre al fianco di Kiev, in gioco sicurezza Ue' ... tg24.sky.it Incontro a Palazzo Chigi tra Meloni e Zelensky. "In questi 4 anni la posizione dell'Europa e dell'Italia è stata sempre la stessa al fianco di Kiev - ha detto la premier -, del suo popolo e delle sue istituzioni. Non è solo un dovere morale ma una necessità strategic facebook #Tg2000, #15aprile 2026 - ore 12 #PapaLeoneXIV #Camerun #Trump #Iran #Hormuz #Khamenei #Israele #Libano #Zelensky #Meloni #Ucraina #GiacomoBongiorni #AIFA #Disabilità #Roma #Cagliari #TV2000 @tg2000it x.com