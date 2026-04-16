L’Ucraina ha annunciato di aver condotto la prima operazione di guerra interamente con droni, sistemi senza equipaggio che trasportano armi e vengono utilizzati sul campo di battaglia. Il presidente ha dichiarato che questa azione rappresenta un passo avanti nel modo di combattere, mentre si assiste a un aumento delle operazioni con droni in una regione in conflitto con la Russia. La notizia riguarda anche il modo in cui l’Europa si sta adattando alle nuove tecnologie di difesa.

«Il futuro è già in prima linea e l’Ucraina lo sta costruendo». Volodymyr Zelensky ha annunciato così la prima azione di guerra condotta interamente da droni, cioè sistemi veicoli e sistemi d’arma che non hanno bisogno di equipaggio. Per la prima volta dall’inizio dell’invasione su vasta scala, l’Ucraina ha riconquistato una posizione strategica muovendosi esclusivamente con piattaforme robotiche terrestri e velivoli senza pilota. Le forze di occupazione russe si sono arrese di fronte a un’operazione senza fanteria e senza perdite da parte ucraina. L’Ucraina è una superpotenza mondiale in fatto di droni militari. I tanti modelli sperimentati in acqua, cielo e terra – qui ne avevamo presentati alcuni – sono diventati molto presto una colonna portante della resistenza all’aggressione di Vladimir Putin.🔗 Leggi su Linkiesta.it

© Linkiesta.it - L’Ucraina riconquista terreno con i droni, e insegna all’Europa come ci si difende dalla Russia

Ucraina, russi lanciano 80 droni ma Kiev colpisce centrale elettrica Orel

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