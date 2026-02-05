Ucraina | I terminali Starlink utilizzati dalla Russia per gli attacchi con i droni sono stati disattivati

Le forze ucraine hanno disattivato i terminali Starlink usati dalla Russia per lanciare attacchi con droni. Da questa mattina, lungo vari punti della linea del fronte, i terminali non funzionano più. La mossa mira a limitare le operazioni militari russe, che avevano sfruttato la tecnologia satellitare per coordinare gli attacchi. La situazione rimane tesa, con entrambe le parti che si preparano a eventuali sviluppi.

I terminali Starlink utilizzati dalla Russia per gli attacchi con i droni all’interno dell’Ucraina sarebbero fuori uso da questa mattina lungo diversi tratti della linea del fronte. Lo ha affermato il neo-ministro della Difesa ucraino Mykhailo Fedorov, mentre Kiev continua a collaborare con l’operatore per verificare e “inserire nella lista bianca ” i dispositivi nel Paese. In un post su Telegram, Fedorov ha scritto che le “liste bianche” contenenti i riferimenti dei terminali autorizzati a operare nel paese vengono aggiornate una volta al giorno, aggiungendo che si tratta di un “processo su larga scala” per verificare tutti i dispositivi. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

