Le forze ucraine hanno disattivato i terminali Starlink usati dalla Russia per lanciare attacchi con droni. Da questa mattina, lungo vari punti della linea del fronte, i terminali non funzionano più. La mossa mira a limitare le operazioni militari russe, che avevano sfruttato la tecnologia satellitare per coordinare gli attacchi. La situazione rimane tesa, con entrambe le parti che si preparano a eventuali sviluppi.

I terminali Starlink utilizzati dalla Russia per gli attacchi con i droni all’interno dell’Ucraina sarebbero fuori uso da questa mattina lungo diversi tratti della linea del fronte. Lo ha affermato il neo-ministro della Difesa ucraino Mykhailo Fedorov, mentre Kiev continua a collaborare con l’operatore per verificare e “inserire nella lista bianca ” i dispositivi nel Paese. In un post su Telegram, Fedorov ha scritto che le “liste bianche” contenenti i riferimenti dei terminali autorizzati a operare nel paese vengono aggiornate una volta al giorno, aggiungendo che si tratta di un “processo su larga scala” per verificare tutti i dispositivi. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Ucraina: “I terminali Starlink utilizzati dalla Russia per gli attacchi con i droni sono stati disattivati”

Approfondimenti su Starlink Russia

Secondo fonti dell’intelligence ucraina, la Russia avrebbe utilizzato il sistema Starlink di Elon Musk per controllare a distanza un drone kamikaze BM-35.

Nella notte, Russia e Ucraina si sono scambiati attacchi con droni, intensificando il conflitto.

Ukrainian UAVs disrupted Russian horseback attack in Oleskiivka; horses escaped, Russians didn't

Ultime notizie su Starlink Russia

Ucraina: I terminali Starlink utilizzati dalla Russia per gli attacchi con i droni sono stati disattivatiKiev: I terminali Starlink usati dalle truppe russe sono stati disattivati. La notizia arriva durante i negoziati ad Abu Dhabi ... ilfattoquotidiano.it

L’Ucraina afferma che i terminali Starlink usati dalle forze russe sono stati disattivatiInvesting.com -- Il Ministro della Difesa ucraino Mykhailo Fedorov ha annunciato giovedì che i terminali internet Starlink utilizzati dalle forze russe in Ucraina sono stati disattivati. it.investing.com

Al fine di combattere l’uso illegale dei terminali Starlink da parte delle truppe russe in Ucraina, il Ministero della Difesa ucraina e SpaceX hanno chiesto la registrazione dei terminali Starlink legittimamente usati dai soldati ucraini. x.com

Mentre si è chiusa la prima giornata di colloqui ad Abu Dhabi tra Ucraina, Stati Uniti e Russia, Volodymyr Zelensky ha invitato ilpPresidente degli Stati Uniti a rispondere ai massicci attacchi aerei sferrati da Mosca e alla violazione della "tregua energetica" pro facebook