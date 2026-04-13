Brugnaro difende la Biennale | L' Europa ci ricatta bene accogliere Russia e Israele
Il sindaco di Venezia ha commentato la situazione riguardante la Biennale Arte 2026, in seguito all’apertura da parte della commissione europea di un procedimento per la revoca di fondi pubblici. La decisione si basa sull’accusa di violazione delle sanzioni contro Russia e Israele, contestata dalla stessa organizzazione. Per la prima volta dall’annuncio, il primo cittadino ha espresso una posizione ufficiale, sottolineando la necessità di accogliere artisti provenienti da entrambe le nazioni.
Il sindaco di Venezia è tornato a parlare del caso Biennale Arte 2026, per la prima volta da quando la commissione Ue ha ufficializzato l'avvio dell'iter per la revoca dei finanziamenti (due milioni in tre anni) a causa di una violazione delle sanzioni - negata dalla Biennale - per via della.🔗 Leggi su Veneziatoday.it
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