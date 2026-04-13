Brugnaro difende la Biennale | L' Europa ci ricatta bene accogliere Russia e Israele

Il sindaco di Venezia ha commentato la situazione riguardante la Biennale Arte 2026, in seguito all’apertura da parte della commissione europea di un procedimento per la revoca di fondi pubblici. La decisione si basa sull’accusa di violazione delle sanzioni contro Russia e Israele, contestata dalla stessa organizzazione. Per la prima volta dall’annuncio, il primo cittadino ha espresso una posizione ufficiale, sottolineando la necessità di accogliere artisti provenienti da entrambe le nazioni.