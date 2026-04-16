Il tempo del la la la | il primo romanzo di Luciana Littizzetto

Luciana Littizzetto ha pubblicato il suo primo romanzo intitolato “Il tempo del la la la”. La conduttrice torinese, nota per il suo lavoro in televisione, si cimenta ora nella scrittura di un’opera narrativa. La storia si concentra sulla vita di tre amiche che decidono di cambiare il proprio percorso e riscrivere il proprio destino. La pubblicazione rappresenta un passo inaspettato per l’attrice e conduttrice.

L’amatissima conduttrice torinese Luciana Littizzetto sorprende tutti con il suo debutto nella narrativa, raccontando la rinascita di tre amiche pronte a riscrivere il proprio destino Luciana Littizzetto firma il suo primo romanzo e sceglie di farlo con un titolo che già di per sé suona come una pausa emotiva nel rumore del presente: “Il tempo del la la la”. Un esordio nella narrativa lunga che arriva in libreria il 21 aprile, con disponibilità in preorder già attiva, e che segna per l’autrice torinese un passaggio naturale quanto inatteso, dentro un percorso artistico costruito tra televisione, radio, teatro e scrittura satirica. E proprio...🔗 Leggi su Bollicinevip.com

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