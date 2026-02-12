In Edicola sul Fatto Quotidiano del 12 Febbraio | Attacco ad Albanese e a chi critica Israele

Francesca Albanese si è scagliata contro chi critica Israele, definendoli “nemici” e accusando il sistema che sostiene il presunto genocidio. La sua posizione ha scatenato polemiche, mentre lei si difende parlando di fake news e di bufale provenienti dalla Francia e dalla destra. La giornalista ha anche attaccato chi, secondo lei, la etichetta come antisemita, chiedendo di lasciar perdere queste accuse.

Medio oriente. Francesca Albanese, altre bufale da Francia e destra: "Antisemita, lasci l'Onu". Fake newsL'esperta definisce "nemico" il sistema che sostiene il genocidio. E risponde al linciaggio: "Autogol" di Giampiero Calapà La sinistra di destra di Marco Travaglio. Ma tu guarda. A leggere i giornaloni, sembrava che il No di Vannacci e i suoi cari all'ennesimo decreto sulle armi a Kiev fosse un dramma per l'opposizione. Perché 5Stelle e Avs, che votano contro da tempo immemorabile in linea, avrebbero dovuto calpestare la Costituzione e i loro elettori per non votare col camerata Catenacci.

