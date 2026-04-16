Il Conca Film Festival, che si svolge fino al 18 aprile nel borgo dell’Alto Casertano, si concentra sui temi dell’inclusione sociale e della sostenibilità. La rassegna propone una serie di proiezioni e iniziative dedicate a promuovere un dialogo aperto su questi argomenti. Tra gli eventi in programma, una particolare attenzione viene posta alla figura di un genitore che ha affrontato la sfida dell’inclusione attraverso la propria esperienza di genitorialità.

Tempo di lettura: 2 minuti Prosegue il cammino del Conca Film Festival, rassegna cinematografica dedicata all’inclusione sociale e alla sostenibilità, in programma fino al 18 aprile a Conca della Campania, borgo dell’Alto Casertano. Il diritto di essere padre: “Nata per te” Una vicenda che mette in discussione stereotipi e rigidità culturali. Domani (17 aprile), alle 14:30, la Sala 1, allestita nella palestra del Comune, ospiterà un incontro di profonda umanità e urgenza sociale: Luca Trapanese, scrittore e vicepresidente del Consiglio regionale della Campania, dialogherà con il pubblico insieme al cast del film “Nata per te”. A seguire, alle 15:00, verrà proiettata la pellicola diretta da Fabio Mollo, adattamento cinematografico dell’omonimo libro che ripercorre le vicende reali del 2018.🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Luca Trapanese e la sfida dell’inclusione: il Conca Film Festival e la genitorialità oltre ogni pregiudizio

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