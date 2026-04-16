L'ex amministratore delegato di Monte Paschi di Siena è stato nuovamente nominato alla guida della banca dall'Assemblea degli azionisti tenutasi ieri a Siena. La decisione è arrivata a una settimana dalla risoluzione del suo precedente rapporto di lavoro e dal ritiro delle deleghe decise dal Consiglio di amministrazione. La nomina rappresenta il ritorno di Lovaglio alla guida dell'istituto bancario.

L’ex Ceo di Monte Paschi Luigi Lovaglio si riprende il suo posto, venendo riproposto alla guida della banca senese dall’Assemblea degli azionisti, svoltasi ieri a Siena, ad appena una settimana dalla risoluzione del rapporto di lavoro e dal ritiro delle deleghe deciso dal Board. Il suo rientro quale Ad è stato favorito dal voto inatteso di Delfin, che con il suo 17,5% del capitale ha votato a favore della Lista di PLT Holding della famiglia Tortora, per la prima volta prendendo una strada opposta allo storico partner Francesco Gaetano Caltagirone, che con una quota del 12,5% ha sostenuto la lista del CdA uscente. L’assemblea vota a maggioranza la lista della famiglia Tortora.🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Lovaglio si riprende Monte Paschi di Siena: nominato di nuovo Ad

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