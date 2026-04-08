Monte dei Paschi di Siena licenzia Luigi Lovaglio per giusta causa
Il consiglio di amministrazione di Monte dei Paschi di Siena ha deciso di licenziare Luigi Lovaglio, il direttore generale, durante la riunione tenutasi il 7 aprile. La decisione è stata comunicata come un licenziamento
Il consiglio di amministrazione di Monte dei Paschi di Siena (Mps) nella riunione del 7 aprile ha deciso di licenziare "per giusta causa" il direttore generale della banca Luigi Lovaglio. Il cda gli aveva già revocato l'incarico di amministratore delegato lo scorso 25 marzo.La decisioneLa. 🔗 Leggi su Today.it
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