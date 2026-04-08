Monte dei Paschi di Siena licenzia Luigi Lovaglio per giusta causa

Il consiglio di amministrazione di Monte dei Paschi di Siena ha deciso di licenziare Luigi Lovaglio, il direttore generale, durante la riunione tenutasi il 7 aprile. La decisione è stata comunicata come un licenziamento

Il consiglio di amministrazione di Monte dei Paschi di Siena (Mps) nella riunione del 7 aprile ha deciso di licenziare "per giusta causa" il direttore generale della banca Luigi Lovaglio. Il cda gli aveva già revocato l'incarico di amministratore delegato lo scorso 25 marzo.La decisioneLa. 🔗 Leggi su Today.it

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MPS, risolto rapporto di lavoro con Dg Luigi Lovaglio(Teleborsa) - Il Consiglio di Amministrazione di Banca Monte dei Paschi di Siena , riunitosi sotto la presidenza di Nicola Maione, a seguito e in conseguenza della revoca delle deleghe deliberata in d ... borsa.corriere.it

Stefano Bisi racconta il Monte dei Paschi di Siena in Facce da Monte: storie, persone e idee che hanno plasmato la banca più antica del mondo. #MonteDeiPaschi #FacceDaMonte #StefanoBisi #StoriaItaliana #Siena #Banca #CulturaETradizione - facebook.com facebook

La lotta per la governance al Monte dei Paschi di Siena tra colpi di fulmine e caccia al voto x.com