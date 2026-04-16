Il concorso del Lotto di martedì 14 aprile 2026 ha portato alla Campania premi per oltre 138mila euro. In particolare, nel comune di Cardito sono stati vinti 62.000 euro, mentre altre vincite sono state registrate in diverse località della regione. La giornata ha visto numerosi giocatori ottenere premi di varia entità, contribuendo alla somma complessiva di denaro distribuito.

Il concorso del Lotto di martedì 14 aprile 2026 ha la Campania protagonista con una cascata di premi che superano i 138mila euro complessivi. La fortuna ha colpito diversi centri della regione e della provincia di Napoli, distribuendo vincite significative tra terni, quaterne e ambi. A Cardito, lungo la Strada Statale 87 Sannittica, un punto vendita ha registrato il colpo più importante della giornata: 62.250 euro incassati grazie a una combinazione di quattro terni e una quaterna. Spostandosi verso la provincia di Benevento, in Corso Giacomo Matteotti ad Airola, è stato invece ottenuto un premio di 23.750 euro tramite tre ambi e un terno giocati sulla ruota di Napoli.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Lotto, pioggia di premi in Campania: Cardito incassa 62.000 euro

Estrazione in diretta del Gioco del Lotto e del Simbolotto di Sabato 7 Marzo 2026

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