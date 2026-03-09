Pioggia di premi in Lombardia al Lotto | vincita di 11mila euro nel Milanese

In Lombardia, nel corso di venerdì 6 e sabato 7 marzo, sono state vinte complessivamente 38 mila euro nel gioco del Lotto. Tra le vincite di rilievo, si segnala una di 11 mila euro nel Milanese. La regione si distingue per le numerose vincite, che riguardano diversi concorsi e territori. Le cifre raccolte provengono dalla somma delle vincite maggiori registrate in questa fase.

Festeggia la Lombardia grazie al Lotto. Come riporta Agipronews, nei concorsi di venerdì 6 e sabato 7 marzo la nostra Regione porta a casa 38mila euro complessivi, contando le vincite maggiori. Venerdì vincita da 11mila euro in via Aldo Moro a Peschiera Borromeo, nella Città metropolitana di Milano. Sabato è stata invece centrata una tripletta da 27mila euro totali in corso Vittorio Veneto a Brescia, distribuita in tre premi da 9mila euro ciascuno, tutti grazie a un terno. L'ultimo concorso del Lotto ha distribuito premi per 5,9 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di 273 milioni di euro da inizio anno. MilanoToday è anche su Mobile! Scarica l’App per rimanere sempre aggiornato. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

Articoli correlati

Lotto e 10eLotto premiano la Lombardia: pioggia di vincite a Como, Sondrio, Brianza e Bresciano per 149mila euroMilano, 19 gennaio 2026 – Festeggia la Lombardia nell'ultima estrazione del Lotto e del 10eLotto.

Leggi anche: Lotto, centrata quaterna da 12mila euro nel napoletano: la vincita

Tutti gli aggiornamenti su Pioggia di premi in Lombardia al Lotto...

Temi più discussi: Saluto al nuovo anno: a Venturina Terme una pioggia di premi ed emozioni; Campionati di geografia. Pioggia di premi alla gara che ha visto impegnati più di 2600 studenti; BRIT Awards 2026: pioggia di premi per Olivia Dean; Adidas, frenata sugli utili 2026 ed è pioggia di vendite.

Pioggia di premi in Lombardia al Lotto: vincita di 11mila euro nel MilaneseFesteggia la Lombardia grazie al Lotto. Come riporta Agipronews, nei concorsi di venerdì 6 e sabato 7 marzo la nostra Regione porta a casa 38mila euro complessivi, contando le vincite maggiori. La vin ... milanotoday.it

Lotto, pioggia di soldi a Milano: dove sono stati vinti 34mila euro in un colpo soloNel capoluogo lombardo, come ha riporta Agipronews nelle scorse ore, sono stati centrati due premi da 12.600 euro ciascuno al 10eLotto, entrambi realizzati presso il punto vendita di corso di Porta Ro ... milanotoday.it

Esercito e pasdaran giurano fedeltà al nuovo leader, pioggia di missili e droni contro Israele e Paesi del Golfo. E scontri violenti in Libano, dove nei giorni scorsi secondo Human Rights Watch Israele avrebbe usato bombe al fosforo bianco, vietate dalla Conve - facebook.com facebook

Milan-Inter, pioggia di fischi per Bastoni durante il derby. Cos'è successo, il motivo x.com