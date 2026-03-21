tomaso montanari minaccia la russa e se la prende con libero

Tomaso Montanari ha rivolto una minaccia a La Russa e ha espresso critiche nei confronti di Libero. La frase “Le è scappata un po’ la frizione?” è stata pronunciata durante una trasmissione televisiva, in risposta a una domanda di Formigli. La discussione si è conclusa con una sentenza, senza ulteriori dettagli sul contenuto del dibattito.

«Le è scappata un po’ la frizione?». E tanto basterebbe. Si è arrivati a sentenza, poiché la domanda è quella posta da Formigli a Tomaso Montanari. Eppure, per quanto il caso sia chiuso, è bene raccontarlo nel dettaglio. A PiazzaPulita il conduttore chiedeva conto al rettore di una delle sue ultime prodezze social, ossia l’aver condiviso la foto di una scritta su un muro: «Sogno la rissa con La Russa», ovvio il riferimento a Ignazio. Nulla di drammaticamente grave, ma per certo ben lungi dal bon-ton, dall’intellettualismo esasperato che Montanari ostenta. «Sogno la rissa con la Russa» è stato stigmatizzato, sempre via social, anche da Fdi: «Sono disperati, senza freni. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

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