Pronostico e quote Corentin Moutet – Lorenzo Musetti Barcellona 16-04-2026

Nel torneo di Barcellona, Lorenzo Musetti ha ottenuto la sua prima vittoria dopo il ritorno da un infortunio, battendo Martin Landaluce. La partita si è conclusa con un risultato favorevole al tennista italiano, segnando un passo importante nel suo percorso di rientro. Il pronostico e le quote sono stati aggiornati in base a questo risultato, mentre i dettagli dell'incontro sono stati segnalati come parte del programma del torneo.

Lorenzo Musetti ha conquistato la sua prima vittoria dal rientro dall’infortunio a spese di Martin Landaluce. Anche se era nettamente favorito non si tratta di un risultato da sottovalutare perché del giovane spagnolo sentiremo parlare, e comunque la testa di serie numero 2 ha dovuto gestire un primo set che all’inizio non è stato semplice.. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici.🔗 Leggi su Infobetting.com © Infobetting.com - Pronostico e quote Corentin Moutet – Lorenzo Musetti, Barcellona 16-04-2026 Notizie correlate Pronostico e quote Martin Landaluce – Lorenzo Musetti, Barcellona 14-04-2026Martin Landaluce e Lorenzo Musetti scenderanno in campo intorno alle ore 12:30-13:00 ovviamente sulla Pista Rafa Nadal. Pronostico e quote Corentin Moutet – Jannik Sinner, Miami 24-03-2026 (mezzanotte circa)Corentin Moutet ha ottenuto una vittoria rocambolesca su Tomas Machac, guadagnandosi così il secondo incontro in carriera contro Jannik Sinner. Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Pronostico Ignacio Buse - Corentin Moutet - Quote & Statistiche - 13 aprile 2026, ATP Barcellona, ATP; Pronostico Moutet-Musetti 16 Aprile: Ottavi ATP Barcellona 2026; Pronostico Martin Landaluce - Lorenzo Musetti - Quote & Statistiche - 14 aprile 2026, ATP Barcellona, ATP; Lorenzo Musetti finalmente il ritorno alla vittoria | a Barcellona esordio ok su Landaluce. Pronostico Lorenzo Musetti-Corentin Moutet: analisi, quote e scommesse Tennis ATP 500 Barcellona del 16-04-2026Secondo turno del torneo di Tennis ATP 500 Barcellona che vedrà Lorenzo Musetti sfidare Corentin Moutet nella giornata di giovedì. Vediamo analisi, ... betitaliaweb.it Jannik Sinner quando gioca contro Corentin Moutet? Orario e dove vedere il matchJannik Sinner torna in campo a Miami per il terzo turno. Dopo la vittoria contro Dzumhur (6-3, 6-3) in un'ora e 10 minuti, l'azzurro prosegue il suo cammino verso il ... leggo.it Secondo turno a Barcellona contro il mago francese Corentin Moutet (ATP 31)! FORZAA - facebook.com facebook Tutto liscio per Corentin Moutet che avanza ai quarti di Marrakesh Alla wild card di casa, il francese ha lasciato solo due game per arrivare, per la sedicesima volta in carriera, ad un quarto di finale ATP x.com