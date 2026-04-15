Pronostico e quote Corentin Moutet – Lorenzo Musetti Barcellona 16-04-2026

Da infobetting.com 15 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel torneo di Barcellona, Lorenzo Musetti ha ottenuto la sua prima vittoria dopo il ritorno da un infortunio, battendo Martin Landaluce. La partita si è conclusa con un risultato favorevole al tennista italiano, segnando un passo importante nel suo percorso di rientro. Il pronostico e le quote sono stati aggiornati in base a questo risultato, mentre i dettagli dell'incontro sono stati segnalati come parte del programma del torneo.

Lorenzo Musetti ha conquistato la sua prima vittoria dal rientro dall’infortunio a spese di Martin Landaluce. Anche se era nettamente favorito non si tratta di un risultato da sottovalutare perché del giovane spagnolo sentiremo parlare, e comunque la testa di serie numero 2 ha dovuto gestire un primo set che all’inizio non è stato semplice.. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici.🔗 Leggi su Infobetting.com

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