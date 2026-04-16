Lorenzo Musetti si è qualificato ai quarti di finale del torneo ATP 500 di Barcellona, dopo aver superato il francese Moutet e aver iniziato il percorso vincendo contro Landaluce. La sua corsa nel torneo sulla terra rossa prosegue con l’obiettivo di raggiungere la top 5 della classifica mondiale, considerando anche la possibilità di effettuare fino a quattro sorpassi.

Lorenzo Musetti si è qualificato ai quarti di finale del torneo ATP 500 di Barcellona: dopo il buon esordio contro lo spagnolo Martin Landaluce, il tennista italiano è riuscito a superare il francese Corentin Moutet e può così proseguire la propria avventura sulla terra rossa catalana. Dopo le sconfitte subite all’esordio ai Masters 1000 di Indian Wells e Montecarlo, il toscano sta cercando di ritrovare il feeling dei giorni migliori e di lasciarsi alle spalle i problemi fisici che lo hanno un po’ attanagliato. Il 24enne ha perso quattro posizioni nel ranking ATP dopo lo stop subito nel Principato contro Valentin Vacherot e dalla quinta...🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Lorenzo Musetti prosegue la rincorsa alla top5! Possibili ben 4 sorpassi

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