Lorenzo Musetti ha concluso anzitempo la sua partecipazione al Masters 1000 di Montecarlo, uscendo al primo turno contro il tennista locale Valentin Vacherot con un punteggio di 7-6(6), 7-5. La sconfitta ha comportato un calo nel ranking ATP, facendolo scivolare fuori dalla top 5. La partita si è disputata sulla terra rossa del Principato, segnando un passo indietro nella sua classifica mondiale.

L’avventura di Lorenzo Musetti al Masters 1000 di Montecarlo è durata un solo incontro: il tennista italiano è stato sconfitto dal padrone di casa Valentin Vacherot con il punteggio di 7-6(6), 7-5 e ha dovuto salutare la terra rossa del Principato in maniera prematura. Il toscano era al proprio rientro dopo il ko rimediato al debutto al Masters 1000 di Indian Wells lo scorso 6 marzo contro l’ungherese Marton Fucsovics e aveva saltato il Masters 1000 di Miami per problemi fisici. Il 24enne si è presentato all’appuntamento dopo aver raggiunto la finale dodici mesi fa e doveva onorare una cambiale consistente di 650 punti, che purtroppo non è... 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Lorenzo Musetti, brutto colpo nel ranking ATP: sfuma la top5, la cambiale costa posizioni

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