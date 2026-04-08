Lorenzo Musetti brutto colpo nel ranking ATP | sfuma la top5 la cambiale costa posizioni
Lorenzo Musetti ha concluso anzitempo la sua partecipazione al Masters 1000 di Montecarlo, uscendo al primo turno contro il tennista locale Valentin Vacherot con un punteggio di 7-6(6), 7-5. La sconfitta ha comportato un calo nel ranking ATP, facendolo scivolare fuori dalla top 5. La partita si è disputata sulla terra rossa del Principato, segnando un passo indietro nella sua classifica mondiale.
L’avventura di Lorenzo Musetti al Masters 1000 di Montecarlo è durata un solo incontro: il tennista italiano è stato sconfitto dal padrone di casa Valentin Vacherot con il punteggio di 7-6(6), 7-5 e ha dovuto salutare la terra rossa del Principato in maniera prematura. Il toscano era al proprio rientro dopo il ko rimediato al debutto al Masters 1000 di Indian Wells lo scorso 6 marzo contro l’ungherese Marton Fucsovics e aveva saltato il Masters 1000 di Miami per problemi fisici. Il 24enne si è presentato all’appuntamento dopo aver raggiunto la finale dodici mesi fa e doveva onorare una cambiale consistente di 650 punti, che purtroppo non è... 🔗 Leggi su Oasport.it
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