‘Longlegs’ avrà un seguito | siamo pronti a tornare nel mondo sinistro di Oz Perkins?

Il film “Longlegs” avrà un seguito e sarà possibile tornare nel mondo di Oz. La produzione ha annunciato che il progetto sta procedendo e la realizzazione di un nuovo capitolo è in fase di sviluppo. Dopo il successo ottenuto, la casa di produzione ha comunicato che le riprese sono in programma e si stanno definendo le date di uscita. Al momento, non sono stati forniti dettagli sul cast o sulla data di lancio ufficiale.

Ebbene sì, il successo di Longlegs è destinato a proseguire. Dopo aver conquistato pubblico e critica nel 2024, il thriller horror diretto da Osgood Perkins si prepara ad espandere il proprio universo con un nuovo film, che vedrà ancora una volta il coinvolgimento di Nicolas Cage nei panni dell’inquietante serial killer del titolo. Nel mondo sinistro di Longlegs. Il successo di Longlegs è destinato a proseguire. Dopo aver conquistato pubblico e critica nel 2024, il thriller horror diretto da Osgood Perkins si prepara ad espandere il proprio universo con un nuovo film, che vedrà ancora una volta il coinvolgimento di Nicolas Cage nei panni dell’inquietante serial killer del titolo.🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it © Metropolitanmagazine.it - ‘Longlegs’ avrà un seguito: siamo pronti a tornare nel mondo sinistro di Oz. Perkins? Dune - Parte Tre | Teaser Trailer Ufficiale Notizie correlate Leggi anche: Con Keeper - L'eletta, Oz Perkins ha sfornato un horror cruciale «sull’influenza di un’energia maschile negativa e sulla vittimizzazione operata dall'uomo nel mondo» Keeper: Oz Perkins spaventa con isolamento e paura puraLa tensione sale a livelli insopportabili nelle immagini in anteprima del nuovo film di Oz Perkins, che porterà nelle sale italiane dal 12 marzo. Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Uno dei film horror più inquietanti degli ultimi anni avrà un sequel! Tutti i dettagli; Longlegs 2: Nicolas Cage nel nuovo film di Perkins, ma non è un sequel; Nicolas Cage torna nell’universo di Longlegs nel nuovo film di Osgood Perkins; Longlegs avrà un nuovo film con Nicolas Cage, ma non sarà un sequel come molti si aspettano. Longlegs: Nicholas Cage tornerà nei panni della creatura disturbante che il pubblico ha amato, nel sequel del filmNicolas Cage torna come Longlegs: confermato il sequel del film horror da 128 milioni. Osgood Perkins dirigerà il nuovo capitolo distribuito da Paramount. msn.com Uno dei film horror più inquietanti degli ultimi anni avrà un sequel! Tutti i dettagliNicolas Cage e Osgood Perkins di nuovo insieme per il sequel di uno dei film horror più inquietanti degli ultimi anni. bestmovie.it Grande notizia per gli amanti del genere: l'horror che ha stupito tutti lo scorso anno tornerà presto con un sequel! Dopo il grande successo di Longlegs, Oz Perkins e Nicolas Cage stanno già lavorando a un seguito. Hype #cinema #horror #longlegs facebook Ed è subito franchise. Svela THR che Osgood Perkins sta lavorando ad un nuovo film ambientato nell'universo di LONGLEGS per Paramount. Nicolas Cage tornerà come interprete e produttore per questo che non sarà un sequel, ma una nuova storia i cui dett x.com