Con Keeper - L' eletta Oz Perkins ha sfornato un horror cruciale sull’influenza di un’energia maschile negativa e sulla vittimizzazione operata dall' uomo nel mondo

Osgood Perkins ha diretto il film horror Keeper - L’eletta, ambientato in un contesto che esplora l’influenza di un’energia maschile negativa e la vittimizzazione femminile nel mondo. Il progetto è stato realizzato con un budget limitato, e il film vede come protagonista un personaggio che si confronta con queste tematiche, offrendo uno sguardo intenso e disturbante.

Per girare Keeper - L'eletta Osgood Perkins non aveva un grande budget. Il film con protagonista Tatiana Maslany è uno di quei progetti cuscinetto che si realizzano tra una produzione e l'altra, in questo caso per provvedere al blocco degli sceneggiatori e attori che aveva fermato Hollywood nel 2023. La pellicola, infatti, è stata girata prima del ben più strutturato The Monkey spostando crew e maestranze in Canada, per quanto l'adattamento dal racconto di Stephen King con Theo James sia uscito al cinema per primo. La stessa instancabilità vede l'autore al momento al lavoro sulla post-produzione del suo prossimo film, The Young People.