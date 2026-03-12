Una sparatoria si è verificata in una sinagoga a West Bloomfield Township, nel Michigan, con un morto tra gli assalitori. La polizia è arrivata sul posto dopo una segnalazione e ha avviato le indagini, concentrandosi anche su eventuali complici. Nessun'altra informazione è stata resa nota riguardo alle circostanze dell'incidente.

La polizia ha risposto alla segnalazione di una sparatoria presso una sinagoga a West Bloomfield Township, nel Michigan. Secondo quanto riferito dalla Cnn, un uomo si è schiantato con la sua auto contro la recinzione del complesso Temple of Israel, che ospita anche una scuola. La sicurezza lo ha visto e gli ha sparato, uccidendolo. L'incidente ha spinto le scuole di Bloomfield Hills a entrare in "modalità di sicurezza", secondo quanto dichiarato dal dipartimento di polizia locale. West Bloomfield Township si trova a circa 40 chilometri a nord-ovest di Detroit. Video che circolano sui social mostrano decine di veicoli della polizia che hanno circondato il complesso ebraico. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Sparatoria in una sinagoga in Michigan, morto l'assalitore. La polizia indaga su eventuali complici

Articoli correlati

Sparatoria in una sinagoga in Michigan: ferito l'assalitore, è in fugaLa polizia sta rispondendo alle segnalazioni di un potenziale sparatore attivo presso una sinagoga a West Bloomfield Township, nel Michigan.

Leggi anche: Sparatoria in una sinagoga (con scuola) del Michigan: “Assalitore ferito, ma è riuscito a fuggire”

Aggiornamenti e notizie su Sparatoria in una sinagoga in Michigan...

Temi più discussi: Sparatoria in una sinagoga in Michigan, auto contro il complesso; Al commissariato San Paolo una stanza riservata alla tutela delle vittime di violenza di genere; Crosetto: Missile su base italiana a Erbil in Iraq. Nessuna vittima, stanno tutti bene; Metrotranvia sospesa per non perdere i 70 milioni del Pnrr.

Sparatoria in una sinagoga nel Michigan. Nel complesso c'è anche una scuolaUna sparatoria è in corso in una sinagoga a West Bloomfield, in Michigan. Lo riferisce la Cnn. La polizia è sul posto. Nel complesso del Temple of Israel c'è anche una scuola. ilmattino.it

Usa, sparatoria in sinagoga e scuola ebraica nel Michigan: un'auto si è lanciata contro il complesso(Adnkronos) – Una sparatoria è in corso all’interno di una sinagoga a West Bloomfield Township nel Michigan, dove nello stesso complesso si trova anche una scuola ebraica. Lo ha reso noto la polizia d ... notizie.it

Sparatoria in una sinagoga e scuola ebraica in Michigan: "Un'auto si è schiantata contro l'edificio" x.com

Una sparatoria è in corso all'interno di una sinagoga a West Bloomfield Township nel Michigan, dove nello stesso complesso si trova anche una scuola ebraica. Lo ha reso noto la polizia del Michigan spiegando di aver risposto a un uomo armato. Oltre ad u - facebook.com facebook