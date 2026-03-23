Londra date alle fiamme ambulanze di organizzazione ebraica Starmer | Sconvolgente incendio a sfondo antisemita

(Adnkronos) – "Si tratta di un incendio doloso a sfondo antisemita profondamente sconvolgente". Così il primo ministro britannico Keir Starmer su X ha condannato l'incendio doloso appiccato ad alcune ambulanze di un'organizzazione ebraica di volontari a nord di Londra. "Il mio pensiero va alla comunità ebraica che si sveglia stamattina con questa orribile notizia", ha. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

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