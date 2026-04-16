L' omicidio di Carta in 2 minuti | un diverbio l' uomo in bici gli spari e le ultime parole di Dino

Alle 21.56 si è verificato un episodio di violenza in un incrocio tra via Carlo Pisacane e via Caracciolo. Un diverbio tra due persone è degenerato in uno scontro che ha coinvolto un uomo in bicicletta con un cappuccio. Durante l'aggressione sono stati esplosi alcuni colpi di arma da fuoco e sono state pronunciate le ultime parole di una delle vittime, un uomo di nome Dino.

Una discussione scoppiata intorno alle 21.56 all'angolo tra via Carlo Pisacane e via Caracciolo, un uomo in bicicletta con un cappuccio intorno alle 21.58 e quattro colpi d'arma da fuoco in sequenza esplosi a distanza ravvicinatissima, circa un metro, alle 21.58, di cui uno, fatale, dritto alla.🔗 Leggi su Foggiatoday.it Notizie correlate L'audio dell'omicidio di Dino Carta, il diverbio e poi gli spari: "Oh, che fai mi spari?"Questo pomeriggio, mercoledì 15 aprile, durante la trasmissione ‘Ore 14’, in onda su Raidue, è stato trasmesso in esclusiva l'audio delle telecamere... L’omicidio di Dino Carta e le registrazioni della telecamera condominiale: “Che fai oh? Mi spari?”L'omicidio di Dino Carta e le registrazioni della telecamera condominiale: "Che fai oh? Mi spari?" Novità sull'omicidio di Dino Carta a Foggia: nel... Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: L'uccisione di Carta evento clamoroso. La Procura: Non ci sono sospettati, chi sa si faccia avanti; Omicidio di Dino Carta a Foggia, un sospettato per la morte del personal trainer; Oh, che fai, mi spari?: l'audio dell'omicidio di Dino Carta trasmesso in tv. Ma gli inquirenti: Servono verifiche; L'omicidio del personal trainer Dino Carta: l'audio shock e il video del killer incappucciato. Omicidio di Dino Carta a Foggia, un sospettato per la morte del personal trainerC’è un sospettato per la morte di Annibale Carta, detto Dino, a Foggia. Il personal trainer di 42 anni è stato ucciso con dei colpi di pistola alle spalle la sera del 13 aprile mentre portava a spasso ... tg24.sky.it Omicidio del personal trainer Dino Carta a Foggia: ecco le immagini del presunto killer ripreso in monopattinoIl video trasmesso dal TG1 mostra un uomo incappucciato poco prima dell’agguato sotto casa della vittima. Gli inquirenti ricostruiscono movimenti e possibili testimoni ... lagazzettadelmezzogiorno.it Il momento dell’omicidio di Annibale ‘Dino’ Carta, il 42enne personal trainer incensurato ucciso a colpi di pistola lunedì sera a Foggia è stato registrato da una telecamera di sorveglianza il cui audio è stato è stato trasmesso a Ore 14 su Raidue. “Che fai, mi sp - facebook.com facebook Omicidio del personal trainer Dino Carta a Foggia: ecco le immagini del presunto killer ripreso in monopattino - News x.com