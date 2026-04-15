Nella vicenda legata all'omicidio di Dino Carta, sono state rese note le registrazioni delle telecamere di sicurezza del condominio. In uno dei filmati si sente un dialogo in cui una persona chiede:

L'omicidio di Dino Carta e le registrazioni della telecamera condominiale: "Che fai oh? Mi spari?" Novità sull'omicidio di Dino Carta a Foggia: nel corso della trasmissione di RaiDue "Ore 14" è stato riprodotto l'audio della telecamera di sorveglianza dello stabile dove il 42enne personal trainer risiedeva. Quello che emerge è un diverbio tra l'uomo assassinato ed il suo killer per questioni non ancora chiare, ma pare legate al cane che il giovane aveva con sé. Nell'audio infatti si sente: "Non ti vengo a disturbare mai più, te lo giuro". "Mi ammazzi moh. Oh ma che fai? Basta, porca xxxxx, non ti arrabbiare per niente mo.🔗 Leggi su Ilsipontino.net

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