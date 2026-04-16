Logo e patrocinio del Comune usato all' insaputa dell' ente la nota degli uffici

Negli ultimi giorni, il Comune di Sarno ha diffuso una nota ufficiale per chiarire che il logo e il patrocinio dell’ente sono stati utilizzati senza autorizzazione. Diverse locandine pubbliche e materiali ufficiali sono stati segnalati come diffusi da privati senza il consenso dell’amministrazione comunale. La questione riguarda l’uso non autorizzato di simboli e marchi dell’ente in alcune iniziative pubbliche recenti.

Logo utilizzato senza autorizzazione, arriva la nota del Comune di Sarno. Nelle ultime settimane si sono registrate e sono state segnalate locandine pubbliche e diffuse ufficialmente da privati senza l’approvazione. Ed è così che il comune ha ritenuto di dove chiarirne l'utilizzo.La.🔗 Leggi su Salernotoday.it Notizie correlate Patrocinio “opaco” a Porto Recanati: l’opposizione contesta logoPatrocinio Comunale al Centro di Polemiche a Porto Recanati: L’Evento “Poeti per la Costituzione” nel Mirino dell’Opposizione. Raid all’Area di Sviluppo Industriale di Caserta, uffici devastati. Tensioni sul futuro presidente dell’EnteC’è un brutto clima al Consorzio per l’Area di Sviluppo Industriale (Asi) di Caserta. Altri aggiornamenti Temi più discussi: Logo e patrocinio del Comune usato all'insaputa dell'ente, la nota degli uffici; La Campania ha scritto le regole per concedere il patrocinio della Regione; Adriatic Spring ottiene il patrocinio STHLN/FIPE; COMICON OFF 2026: domani a Palazzo Cavalcanti la presentazione della rassegna diffusa di cultura pop. Come richiedere un patrocinio morale e l'utilizzo del logo della Regione13/04/2026 - Il Patrocinio morale rappresenta una manifestazione di apprezzamento e adesione, non onerosa, della Regione Campania ad iniziative istituzionali e promozionali ritenute meritevoli per le ... regione.campania.it Concessione patrocinio e uso del logoNon è ammessa la concessione del patrocinio e l'utilizzo del logo istituzionale per iniziative a carattere commerciale o che comunque perseguono finalità di lucro, a contenuto illecito o lesivo ... regione.sardegna.it Qual è il logo più ICONICO della storia del Napoli Dal primo stemma fino a quello attuale… Ogni epoca ha il suo simbolo Scrivi nei commenti la tua scelta 1926-1927 1927-1940 1940-1945 1945-1959 1959-1961 1962-1964 1964-1965 1965-1969 1 - facebook.com facebook #Schalke04, il pres. #Tillmann: "Non cambieremo logo, non abbiamo il problema di #Inter e #Juve" x.com