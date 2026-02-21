Patrocinio opaco a Porto Recanati | l’opposizione contesta logo

A Porto Recanati, il patrocinio comunale all’evento “Poeti per la Costituzione” ha scatenato le critiche dell’opposizione. La scelta di sostenere l’iniziativa senza trasparenza ha suscitato sospetti tra i cittadini, che chiedono spiegazioni sul coinvolgimento dell’amministrazione. La polemica si concentra anche sul logo dell’evento, giudicato poco chiaro. La vicenda si sta evolvendo, mentre il Comune non ha ancora fornito dettagli ufficiali. La discussione continua tra i cittadini e le forze politiche locali.

Patrocinio Comunale al Centro di Polemiche a Porto Recanati: L'Evento "Poeti per la Costituzione" nel Mirino dell'Opposizione. Porto Recanati è al centro di un acceso dibattito politico per il patrocinio concesso dall'amministrazione comunale all'evento "Poeti per la Costituzione", una serata di riflessione sul referendum sulla giustizia. La consigliera comunale Rosalba Ubaldi ha sollevato dubbi sulla trasparenza della concessione, contestando l'assenza di una delibera formale e ravvisando potenziali violazioni delle norme elettorali in un periodo delicato per la democrazia. Mancanza di Delibera e Logo Contestato: Le Critiche dell'Opposizione.