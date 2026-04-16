Lodi il pianista di Radio Rai sfida i generi | tra Debussy e Battiato
Il 23 aprile alle 21, presso la sede di Casa Caracol a Lodi, si terrà un concerto musicale promosso dalla Caritas locale. L’evento vedrà protagonista un pianista che si esibirà in una performance che spazia tra composizioni di Debussy e Battiato. L’appuntamento fa parte di una rassegna culturale organizzata dall’associazione e mira a coinvolgere il pubblico in un’esperienza artistica diversa dal solito.
Il prossimo 23 aprile, alle ore 21, la sede di Casa Caracol situata in via della Torretta 1 a Lodi ospiterà un evento musicale di rilievo nell’ambito della rassegna culturale promossa dalla Caritas lodigiana. Arturo Stàlteri, figura di spicco nel della divulgazione musicale su Radio Rai e pianista con una solida formazione accademica, presenterà un programma che fonde la tradizione classica con influenze contemporanee, offrendo al pubblico locale un’occasione di ascolto d’eccezione. Dalla tradizione classica alle sonorità pop: il percorso interpretativo di Stàlteri. L’appuntamento, denominato Lodi di Pace, si preannuncia come un viaggio attraverso diverse epoche e stili musicali.🔗 Leggi su Ameve.eu
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