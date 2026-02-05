I legami del pianista Paul Lewis | da Mozart a Debussy via Poulenc

Il pianista Paul Lewis torna a Firenze con il ciclo di concerti intitolato “Mozart +”. Dal 7 febbraio, alle 16, al Teatro della Pergola, Lewis mette in scena un viaggio tra Mozart, Debussy e Poulenc, facendo rivivere le emozioni di un repertorio che conosce bene. La sua presenza sul palco attira sempre tanti appassionati, pronti ad ascoltare le sue interpretazioni intense e precise.

Firenze, 5 febbraio 2026 – "Mozart +" è il titolo di un ciclo di concerti che il pianista Paul Lewis, considerato universalmente uno dei maggiori interpreti del repertorio classico, presenta a partire dal 7 febbraio, alle 16, al Teatro della Pergola. Il musicista torna nella stagione degli Amici della Musica, infatti, con un programma che collega Mozart a Debussy e Poulenc. "In questo caso spiega il musicista accanto a ciascuna delle Sonate di Mozart c'è Poulenc. Nella sua musica c'è qualcosa della trasparenza, della precisione, della discrezione del linguaggio musicale e della scrittura che si può percepire come chiaramente affine allo stile di Mozart.

