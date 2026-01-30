Dopo settimane di critiche e fischi, Manuel Locatelli si è preso il suo posto nella Juventus. Le sue prestazioni e il suo ruolo sono diventati fondamentali per la squadra, tanto che ora il capitano sembra insostituibile. Marco Baridon analizza i motivi di questa svolta e spiega perché il centrocampista si è guadagnato la fiducia di Allegri.

Locatelli oltre critiche e fischi: è diventato imprescindibile per la Juventus? Marco Baridon ci spiega perché il capitano ora è insostituibile. È bastata una manciata di mesi sotto la gestione di Luciano Spalletti perché il destino di Manuel Locatelli alla Juventus si capovolgesse radicalmente. Come spiegato da Marco Baridon, il centrocampista azzurro è passato dall’essere l’oggetto dei fischi dello Stadium e il principale indiziato per una cessione eccellente (con le sirene dell’Al-Ahli che hanno suonato a lungo in estate) a diventare il perno insostituibile del nuovo progetto bianconero. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Locatelli oltre critiche e fischi: è diventato imprescindibile per la Juventus? – VIDEO

Manuel Locatelli non sembra essere tra le scelte preferite di Luciano Spalletti, come dimostrato già in passato e ora evidenziato dalle recenti critiche.

Nella recente analisi di JuventusNews24, si discute se Locatelli sia il vero capro espiatorio delle difficoltà bianconere.

Locatelli ha sbagliato E DI GROSSO | La Juventus non è per tutti

